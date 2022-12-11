"الأسرى": استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرات يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة معتقل "الدامون".

وسردت محامية الهيئة حنان الخطيب خلال زيارتها لسجن "الدامون"، على لسان الأسيرة القاصر نفوذ حماد (15 عاما) من حي الشيخ جراح/القدس، التي ما زالت موقوفة، ما يتعرضن له من مضايقات السجان المستمرة.

وقالت حماد: "الوضع في المعتقل سيئ جدا، إذ تستمر إدارة السجن في فرض عقوبات بحقنا، وتتعمد حرماننا من الأشغال والأعمال اليدوية، ومنعنا من الزيارات والاتصالات مع الأهل، والكنتينة، والخروج إلى ساحة الفورة، إضافة إلى إغلاق القسم منذ 13 يوما".

وأضافت: "هنا في السجن يمنعوننا من تقديم امتحان التوجيهي، علما أنني من سكان القدس، ومن المفترض أن يعاملوني بناءً على قانون الاعتقال للقاصرين".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف، دون مراعاة لخصوصيتهن واحتياجاتهن، إذ يبلغ عدد الأسيرات حاليا (31) أسيرة.