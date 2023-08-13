  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية من "حماس" خططت لخطف جندي إسرائيلي وتنفيذ عمليات

الإثنين 14 أغسطس 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يزعم اعتقال خلية من "حماس" خططت لخطف جندي إسرائيلي وتنفيذ عمليات



القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، صباح الإثنين، أنه اعتقل خلية تابعة لحركة "حماس" تضم 9 فلسطينيين، خططوا لسلسلة هجمات منها خطف جندي إسرائيلي.

وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقلين عددهم 9، وهم من سكان قرية بدو ما بين رام الله والقدس، وتم اعتقالهم الشهر الماضي.

وأشار البيان، إلى أن أفراد الخلية سلحوا أنفسهم، وأعدوا متفجرات وعبوات ناسفة، ووضعوا خطة للهروب ورصدوا مكان ينشط فيه الجيش الإسرائيلي بشكل روتيني، وجمعوا معلومات استخباراتية، وجهزوا مكانًا لإخفاء الجندي.

وقال الشاباك، أن اعتقال أفراد الخلية أدى لإحباط عملية خطف الجندي قبل تنفيذ العملية.

وكشفت التحقيقات مع أفراد الخلية، بأن عناصرها خططوا لتنفيذ هجمات إطلاق نار واستخدام عبوات ناسفة، وقد أنشأوا مختبرًا ذاتيًا لإعداد المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة والتي تم ضبطها وضبط المعمل وإغلاقه، وعثر بداخله على مواد أولية لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة، وضبط أسلحة من نوع كارلو، وخرائط تم تحديد مكان الهجوم من خلالها وطريق الانسحاب.

وقال الشاباك، إن أعضاء الخلية عملوا بطريقة منعزلة وحافظوا على أقصى درجات السرية من أجل تجنب كشف أنشطتهم.


وأشار الشاباك إلى أنه قبل نحو عامين تم إحباط خلية خططت لهجمات إطلاق نار وتفجير، وبعض أفرادها من سكان بدو ومن أقارب المعتقلين في الخلية الجديدة.


واتهم الجهاز الأمني الإسرائيلي، حركة حماس بمحاولة زعزعة الاستقرار في الضفة بدعم وتوجيه من قيادة حماس بالخارج وفي غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون

حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

صحيفة عبرية: لهذه الأسباب يخشى الفلسطينيون اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"

عائلة "جندية" بغزة تُصدر بيانًا حول اعتداء ابنها على شابين وإهانتهما

هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات

اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد

الأخبار الرئيسية

20230814091517

لهذا السبب .. نتنياهو على وشك الصدام مع قادة الجيش

20221108044221

اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

thumbs_b_c_4f7e581c773bc69306d92225277e27a2

حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

photo_2023-08-13_16-01-06

هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات

photo_2023-08-13_15-24-30

مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية