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"التربية": نواصل الإعداد لبدء العام الدراسي كما يجب

الإثنين 14 أغسطس 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية": نواصل الإعداد لبدء العام الدراسي كما يجب



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، "نواصل الإعداد لبدء العام الدراسي كما يجب أن نواصل، ونقدر أن المعلمين سينتصرون لمصلحة الطلبة"، مشيراً إلى أن غداً يبدأ دوام الهيئات التدريسية.

جاء ذلك عقب إعلان حراك المعلمين بعدم انتظام الدوام المدرسي لهذا العام وتفعيل الإضراب.

وأكد الخضور أنهم يسعون جاهدين لتدارك أي أمر من شأنه إعاقة بدء العام الدراسي، قائلاً: "لدينا خطط طارئة، ولكن حتى اللحظة منسوب الأمل والتفاؤل يعلو على ما عداه، ونأمل أنه سيتم الانتصار لمصلحة الطلبة".

وأضاف: "من يدقق في نتائج الثانوية العامة وبمستوى طلبة الصفوف من الأول وحتى الرابع يدرك أن الأمر لا يحتمل المزيد من الإرباك".

وعبر عن أمله أن يبدأ العام الدراسي وتكثيف الجهود الهادفة لمنح المعلمين أقصى ما يمكن منحه وفق ما يبرم من اتفاقيات.

وناشد الخصور المعلمين، مخاطباً إياهم بقوله، "إن الطلبة بانتظاركم".

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