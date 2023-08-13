  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: وفاة اللواء طارق ابو رجب رئيس جهاز المخابرات السابق

الإثنين 14 أغسطس 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة اللواء طارق ابو رجب رئيس جهاز المخابرات السابق



غزة/ سما /

 توفي، فجر اليوم الإثنين، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء طارق أبو رجب "أحمد شنيورة" في مستشفى السلام بالمعادي بالقاهرة.

من هو العميد طارق أبو رجب

العميد أحمد شنيورة الشهير باسم " طارق أبو رجب " رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية والذي تولى قيادة الجهاز في الثالث والعشرين من أبريل عام 2005 خلفا للواء أمين الهندي

وينتمي العميد أبو رجب " 63 عاما " إلى عائلة فلسطينية أصلها من مدينة غزة حيث قضى سنوات طويلة خارج الوطن وتنقل مع قوات الثورة الفلسطينية في أكثر من دولة عربية حيث يعد من كبار ضباط الأمن الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية .

وظل أبو رجب لسنوات طويلة يشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان يرأسه هايل عبد الحميد " أبو الهول " قبل أن تسند له قيادة الجهاز عقب اغتيال إسرائيل لأبي الهول في الرابع عشر من يناير عام 1991 م في تونس .

ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عام 1994 م أسند الرئيس الفلسطيني الراحل للواء أمين الهندي و العميد ابو رجب مهمة تشكيل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية حيث ظل حتى أبريل من 2005 م نائبا للواء الهندي قبل أن يأخذ أبو رجب مكانه عقب التغييرات الأمنية الشهيرة التي أجراها الرئيس أبو مازن.

والعميد طارق أبو رجب حاصل على درجة البكالوريس في اللغة العربية كما أنه متزوج وله ولد واحد وأربع من البنات .

تعرض موكب أبو رجب في الخامس والعشرين من أغسطس عام 2004م لمحاولة اغتيال، حيثُ نجا من الهجوم بأعجوبة في حينها عندما فتح المسلحون النار على سيارته على الطريق الساحلي غرب غزة، غير بعيد عن مقر جهازه حيث قتل أحد مرافقيه وأصيب آخرون بجراح مختلفة فيما نقل أبو رجب إلى إسرائيل للعلاج لخطورة حالته حيث مكث أشهر في رحلة علاج طويلة قبل أن يعود ويستأنف عمله في الجهاز .

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون

حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

صحيفة عبرية: لهذه الأسباب يخشى الفلسطينيون اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"

عائلة "جندية" بغزة تُصدر بيانًا حول اعتداء ابنها على شابين وإهانتهما

هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات

مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد

العمل بغزة وشركات التشغيل تلتقيان لبحث آليات بدء العمل بملف التصاريح

الأخبار الرئيسية

20230814091517

لهذا السبب .. نتنياهو على وشك الصدام مع قادة الجيش

20221108044221

اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

thumbs_b_c_4f7e581c773bc69306d92225277e27a2

حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

photo_2023-08-13_16-01-06

هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات

photo_2023-08-13_15-24-30

مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية