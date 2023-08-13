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بموافقة سموتريتش .. اسرائيل تخلي بؤرة استيطانية "عشوائية" شرق رام الله

الإثنين 14 أغسطس 2023 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بموافقة سموتريتش .. اسرائيل تخلي بؤرة استيطانية "عشوائية" شرق رام الله



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت مصادر اسرائيلية ان قوة من جيش الاحتلال اخلت بؤرة استيطانية عشوائية شرق رام الله.

وذكر موقع "واينت" العبري، ان قوات الاحتلال قامت باخلاء بؤرة استيطانية عشوائية قرب مستوطنة "كوخاف هشار" شرق رام الله، كما أخلت ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" والشرطة الاسرائيلية، عدة مبان أقيمت بشكل غير قانوني في البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ"حَبديم".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافق بنفسه على عملية تدمير المباني.

واحتجاجا على إزالة البؤرة، قام عدد من المستوطنين بإحراق الإطارات ووضع مسامير في الطريق بهدف عرقلة آليات الاحتلال لدى توجهها إلى البؤرة الاستيطانية، فيما عمد أحد المحتجين إلى تسلق جرافة تابعة لقوات الاحتلال، وقد اعتقل أحدهم بتهمة محاولته تخريب عملية الإخلاء.

ولفت الموقع، إلى أن قوات الاحتلال، دمرت 5 مبان من أصل حوالي 20 مبنى أقيم في البؤرة الاستيطانية المذكورة.

يأتي ذلك، بينما حذرت منظمة "السلام الآن" من ارتفاع قياسي للمستوطنات بالضفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

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