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بالأسماء.. 14 لاعباً يغيبون عن الدوري بسبب الإصابات

الإثنين 14 أغسطس 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. 14 لاعباً يغيبون عن الدوري بسبب الإصابات



غزة / سما /

تصاعد عدد اللاعبين الغائبين عن أنديتهم بسبب الإصابات المتنوعة التي ظهرت بشكل لافت منذ بداية الموسم الجديد 2023-2024 والذي وصل عددهم إلى 14 لاعباً.

وتعددت إصابات الرباط الصليبي التي تعتبر الأبرز وتحتاج وقتاً طويلاً في العلاج والتأهيل والعودة للملاعب من جديد.

وسيغيب 3 لاعبين لفترة طويلة بسبب إصابات الرباط الصليبي وهم: ثائر أبو عبيدة (اتحاد بيت حانون)، عبد الله أبو حسنين (الشاطئ)، وأحمد الأخرس (الأمل).

ويواصل معتز النحال وجهاد أبو رياش غيابهم عن خدمات رفح منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة دون تحديد موعد عودتهم من جديد.

وتعرض فريق شباب جباليا لصدمة في الإصابات بعد تعرض 3 لاعبين لإصابات الكسر وغيابهم وهم: أحمد عميرة، ونائل شاهين وعبد الحميد الحاج، فيما تعرض حارس مرمى شباب خانيونس شادي أبو العراج لكسر مضاعف سيغيبه عن الملاعب لفترة طويلة.

ويغيب محمد أبو موسى عن بيت حانون، ومحمد حسان عن الهلال، ومحمد بلح عن الصداقة، ويوسف لولو عن اتحاد خانيونس، ومحمد أبو دان عن شباب رفح لإصابات متعددة في الضامة والخلفية لكن عودتهم قد تكون خلال مدة من أسبوعين إلى 4 أسابيع.

#دوري الممتازة #الإصابات #الرباط الصليبي

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