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انتصار كبير لـ"الزعيم" .. والعميد يتعادل مع الأهلي الفلسطيني

الإثنين 14 أغسطس 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصار كبير لـ"الزعيم" .. والعميد يتعادل مع الأهلي الفلسطيني



غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزاً كبيراً على ضيفه شباب خانيونس (1/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الزعيم"، طارق أبو غنيمة "هدفين" (52و70)، وعماد فحجان (65)، فيما سجل هدف "النشامى" الوحيد، سليمان أبو عبيدة (20).

الأهلي الفلسطيني (1) _ غزة الرياضي (1)

وتعادل غزة الرياضي مع الأهلي الفلسطيني (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك، بمدينة غزة.

وسجل هدف الأهلي محمد شبير من ركلة جزاء (22) 22، فيما سجل هدف الرياضي حربي السويركي (59).

وشهدت المباراة طرد لاعب الأهلي محمد داوود لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 45.

وفي دوري الأولى، اكتسح خدمات خانيونس نظيره المجمع الإسلامي (0/4)، وتغلب نماء على خدمات النصيرات (0/1).

#شباب رفح #شباب خانيونس #غزة الرياضي #الأهلي الفلسطيني #دوري الممتازة

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