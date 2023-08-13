رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسة على خبر وصول الرئيس محمود عباس إلى مدينة العلمين المصرية للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأبرزت الصحف أيضا إصابة عشرات المواطنين في سبسطية واليامون، واعتقال عشرة مواطنين من الضفة، وتسليم اخطار بهدم منزل الشهيد صباح في عوريف.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصل العلمين للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

- الرئيس ورئيس الوزراء يعزيان وزير الاقتصاد الوطني بوفاة زوجته

- إصابات خلال اقتحام الاحتلال سبسطية واليامون واعتقال عشرة مواطنين من الضفة

- قوات القمع تقتحم قسم 26 في سجن "النقب"

- بتوجيهات من الرئيس: إصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت في مخيم عين الحلوة

- ضبيط: توقيع عريضة ضد "الأبرتهايد" نتاج للعمل الأكاديمي على الساحات الدولية

- شقديح: تحول داخل الكونغرس الأميركي نحو دعم القضية الفلسطينية

- الشخرة: لا داعي للهلع والخوف من متحور "كورونا" الجديد

- نشطاء يستعدون للتظاهر أمام مؤتمر "غوغل" تنديدا باستمرار الشركة بالتعاون مع دولة الاحتلال

- نتنياهو يوعز بالحفاظ على "كفاءة واستعداد" جيش الاحتلال الإسرائيلي

- عنصر متنفذ من حماس يثير اشمئزاز الرأي العام بفعلته المشينة بحق شابين

- مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد داخل الـ48

* "الأيام":

- إصابات واعتقالات خلال سلسلة اقتحامات ومستوطنون يهاجمون مدرستين شرق رام الله

- قيادات عسكرية إسرائيلية تتخوف من لجنة تحقيق: تطورات قد تفاقم تراجع كفاءة الجيش وجهوزيته

- الرئيس يصل إلى العلمين للمشاركة في القمة الثلاثية

- وزارة الصحة: لم نسجل أي إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

- لواء إسرائيلي متقاعد: جيشنا يرتكب جرائم حرب في الضفة

- كوهين: لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها

- القدس: الاحتلال يطالب عائلة "صب لبن" بدفع تكاليف إخلاء منزلهم

- استكمال إصلاح شبكات الكهرباء في "عين الحلوة"

* "القدس":

- إصابات ومستوطنون يعتدون على مدرستين شرق رام الله

- الشخرة: تسجيل 50-100 إصابة بمتحور كورونا "أي جي 5" في فلسطين

- مطالبة عائلة صب لبن بدفع أموال إخلائها من منزلها

- طفل يفقد عينه بعد إصابته في كفر قدوم