برشلونة يفتح الباب أمام جواو فيليكس

وكالات / سما /

فتح السيد رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، باب النادي أمام النجم البرتغالي جواو فيليكس الذي غازل الكتلان خلال الفترة الماضية.

وأعلن فيليكس قبل أيام عن رغبته في تمثيل ألوان برشلونة، مُؤكداً أن تمثيل ألوان البلوجرانا من أحلام حياته منذ نعومة أظفاره.

وقال يوستي، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، :”أن يقول لاعب مثل جواو فيليكس إنه يُريد أن يلعب لبرشلونة أمر يدعو للفخر، جواو أظهر أن النادي في مركزٍ قوي”.

وتحدث يوستي عن إمكانية ضم فيليكس خلال الأيام المُقبلة قائلاً :”نحن سُعداء جداً بالفريق الذي نملكه، وهُناك مجالاً للعمل حتى 31 أغسطس (موعد إغلاق سوق الانتقالات)”.

وبرزت إمكانية تحرك برشلونة لضم جواو فيليكس بعد مُغادرة عثمان ديمبيلي رسمياً لنادي باريس سان جيرمان، فضلاً عن اقتراب النجم البرازيلي نيمار من الهلال السعودي ليقطع الطريق أمام عودته المُحتملة للكتلان.

ويبلغ جواو فيليكس من العُمر 23 سنة، ويجيد اللعب في مراكز الهجوم المُختلفة، وينتهي تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2027.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للروخوبلانكوس في 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين لعب 131 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 34 هدفاً.