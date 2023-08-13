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كلوب يعلق على غضب محمد صلاح أثناء تبديله في مباراة تشيلسي

الإثنين 14 أغسطس 2023 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يعلق على غضب محمد صلاح أثناء تبديله في مباراة تشيلسي



وكالات / سما /

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على غضب نجمه المصري محمد صلاح من استبداله خلال لقاء الريدز أمام تشيلسي بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول في أولى مبارياته بمسابقة الدوري الإنجليزي إيجابياً بهدفٍ لمثله أمام تشيلسي.

وكان محمد صلاح قريباً من تسجيل هدف ليفربول الثاني بمرمى تشيلسي، ولكن ألغى بداعي التسلل في شوط المباراة الأول.

وفشل محمد صلاح في تحطيم رقمه القياسي كأكثر لاعب سجل في افتتاحية الدوري برصيد 6 مواسم، حيث حاول الوصول لـ 7 مواسم ولكن منعه الألماني يورجن كلوب من تحقيق ذلك باستبداله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وخرج محمد صلاح ومعالم الغضب ظاهرة بقوة على وجهه، واكتفى كلوب بعدم النظر إليه في ظل استياء النجم المصري من تبديله.

وتحدث يورجن كلوب عقب انتهاء المباراة قائلاً “يمكنني أن أفهم ردة فعل محمد صلاح لأنه إذا سجل فسيكون هذا رقماً قياسياً جديداً له، لكنني لم أفكر في ذلك”.

وأضاف “كنا بحاجة إلى الاستقرار وكنا بحاجة إلى أرجل جديدة، هذا ما يمكنني قوله عن ذلك، كان ردة فعله على ما يرام بالنسبة لي”.

وعن اللقاء رد قائلاً “لقد قاتلنا بشدة، كان الأمر صعباً على الفريقين. مباراة صعبة بدنياً، وعلى حد علمي لم يصب أحد”.

#يورجن كلوب

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