ريال مدريد لا يعتبر تجديد عقد مبابي مع باريس فشلاً!

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، موقف ريال مدريد من الأنباء التي تؤكد استمرار كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وإمكانية تجديد عقده حتى صيف 2025.

وأكدت عدة مصادر صحفية، عودة العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان إلى طبيعتها في الساعات الماضية، كما أوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يتضمن تجديد العقد لموسم آخر.

ووافق مبابي على تمديد عقده مع باريس أخيراً، لكي يتمكن من اللعب مع الفريق هذا الموسم، بعد أن هدده النادي بالجلوس على دكة البدلاء، لكنه اشترط على النادي الرحيل في الصيف المقبل مقابل مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة ريال مدريد لا تفهم سبب إحباط البعض من بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان، ووصف الأمر بـ “الفشل” في سوق الانتقالات.

إدارة ريال مدريد كانت تراقب وضع كيليان مبابي خلال الأسابيع الماضية، لكنها لم تفكر بتاتاً بالتوقيع معه هذا الصيف، والخطة كانت واضحة، ضم اللاعب في الصيف القادم مجاناً، حتى أن المدرب كارلو أنشيلوتي استبعد في أكثر من تصريح إمكانية وصول مهاجم جديد.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد متعجّب من حالة الصدمة التي أصابت الجماهير، فالنادي لم يحاول من الأساس ضم مبابي في الصيف الحالي، ولم يلمح حتى إلى ذلك، وكل شيء كان يشير إلى تأجيل الصفقة لصيف 2024، ولذلك لا تعتبر إدارة الريال ما حدث في الساعات الماضية فشلاً على الإطلاق.