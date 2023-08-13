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فيديو.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ليفربول وتشيلسي المثيرة

الإثنين 14 أغسطس 2023 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ليفربول وتشيلسي المثيرة



وكالات / سما /

تعادل فريق ليفربول إيجابياً مع مضيفه تشيلسي بهدفٍ لمثله ضمن فعاليات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 – 2024.

وكانت الإثارة حاضرة بقوة في مواجهة اليوم بعد مباراة طيبة من الفريقين حيث شهد اللقاء إلغاء هدفين بداعي التسلل، الأول عبر النجم المصري محمد صلاح، والآخر عبر بين شيلويل لاعب البلوز.

وبدأ فريق ليفربول المباراة بطريقة مثالية لينجح في الدقيقة 18 من إحراز الهدف الأول عبر الكولومبي لويس دياز بتمريرة رائعة من محمد صلاح.

وكاد ليفربول أن يسجل الثاني في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عبر طريق صلاح، ولكن ألغى بداعي التسلل.

ولكن عاد تشيلسي بإحرازه هدف التعادل عبر المدافع الجديد ديساسي بتمريرة من بين شيلويل بالدقيقة 37، وكاد أيضاً البلوز أن يسجل الثاني بعد دقيقتين فقط، ولكن ألغى أيضاً بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقان تسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين لنقطة واحدة في مستهل مشوار البريميرليج.

#التعادل الإيجابي #ليفربول #تشيلسي #الدوري الإنجليزي #البريميرليج

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