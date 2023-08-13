قمة سياسية ثلاثية تعقد اليوم في مصر

رام الله / سما /

تعقد اليوم الإثنين، قمة سياسية ثلاثية في مدينة العلمين بمصر، يشارك فيها الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن القمة تهدف إلى التشاور والتعاون الدائمَين والمستمَرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وانجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. كما قال.

ويرافق الرئيس عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.