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"حاخام الرياض الأول" يكشف عن دوره داخل المجتمع السعودي.. ماذا قال؟

الإثنين 14 أغسطس 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حاخام الرياض الأول" يكشف عن دوره داخل المجتمع السعودي.. ماذا قال؟



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "أي 24" الإسرائيلية، في تقرير عن "حاخام الرياض الأول"؛ إنه بينما بينما تتدحرج العناوين الرئيسية في إسرائيل للظهور بتقارير عن إحراز تقدم نحو اتفاق تطبيع بين الاحتلال والسعودية، فإن الحاخام اليهودي لا ينتظر ذلك.


ومنح الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوغ الذي يعيش في العاصمة السعودية الرياض، نفسه لقب "حاخام الرياض الأول"، بعد أن افتتح أول منزل حاباد في السعودية لخدمة آلاف المغتربين اليهود الذين يعيشون هناك.

وكشف الحاخام اليهودي عن وجود "العديد من المغتربين اليهود القادمين إلى المملكة للعمل"، موضحا أنه من بين 75 ألف أمريكي يعملون في السعودية، هناك حوالي 1 بالمئة يهود، مشيرا إلى أن المزيد جاؤوا من فرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وأضاف: "في المجموع، هناك حوالي 15000 يهودي يعملون في المملكة، بموجب عقود عمل مختلفة".

وتابع قائلا: "لما أدركت وجود هؤلاء كمركب اجتماعي، سألت نفسي: من كان يعتني طيلة الوقت باحتياجات هؤلاء الناس؟".

وذكر أنه بعد أن استقر رأيه على القيام بما يريد، وسلم بالوضع الحالي في السعودية والإسلام بشكل عام، أدرك أن الشعب اليهودي لن يواجه أي مشكلة.

كما تحدث الحاخام هرتسوغ عن الخدمات المختلفة التي يهدف إلى تقديمها كقائد روحي، مثل قيادة الصلاة، واستضافة وجبات العيد.

وفي مقال نشرته "تايمز أوف إسرائيل" في عام 2021، قال الحاخام اليهودي؛ إنه ولد في الولايات المتحدة، وتسمح له جنسيته المزدوجة بزيارة السعودية، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية لإسرائيل مع المملكة.


ويصف هرتسوغ نفسه على شبكة "لينكد إن"، بأنه "حاخام ورجل أعمال في السعودية"، متخصص في "الصفقات والمعاملات"، فضلا عن "الختان الديني للمواليد الجدد وحوار الأديان".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه استخدم علانية لقبه الطموح "الحاخام الرئيسي للمملكة العربية السعودية" على كل من "لينكد - إن"، والموقع الإلكتروني الذي افتتحه من أجل مساعيه الحاخامية.

كما يصف نفسه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه "حاخام السعودية" و"حاخام جزيرة العرب".

ويوضح هرتسوغ أن خطته للمستقبل لا تقل عن بناء أول مجتمع يهودي حديث وعلني في البلاد.

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