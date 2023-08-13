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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الإثنين 14 أغسطس 2023 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي جنين، اعتقلت وحدات إسرائيلية خاصة الأسير المحرر أحمد أبو الرب "أبو فراشة" بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة قباطية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، سلام الطيراوي، معتصم محمود غوانمة، محمد محمود غوانمة عقب اقتحام منازلهم في مخيم الجلزون.

فيما اعتقل الشاب يوسف أبو نجم بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت.

وفي نابلس، اعتقل الأسير المحرر هاني الحلبوني (62 عاماً) عقب اقتحام منزله في حي المخفية، فيما اعتقل الشاب إيهاب أبو ظهير عقب اقتحام منزله في حي المعاجين غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين نبيل اسكافي بعد اقتحام منزله.

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