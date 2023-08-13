لابيد يشن هجوماً حاداً على نتنياهو..

القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "كيباه العبري"، اليوم الأحد، تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، متهمًا إياه بالإضرار بكفاءة الجهاز الأمني. ووصف لبيد تصريحات نتنياهو حول الحفاظ على كفاءة الجيش الإسرائيلي بأنها "محاولة مخزية وجبانة" لتجنب المسؤولية ورمي اللوم على الجيش وقادته.

وألمح للتأثير السلبي الذي يمكن أن يترتب على تصرفات الحكومة الحالية في الوضع الأمني، معتبرًا ذلك نتاجًا مباشرًا لما وصفه بـ"الانقلاب المدمر" الذي قادته حكومة نتنياهو.

وأضاف لبيد أنه إذا كانت كفاءة الجيش واستعداده للتحديات الأمنية أمورًا مهمة بالنسبة للحكومة، فإن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها نتنياهو هي التخلي عن التشريعات التي تؤثر سلبًا على البنية الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل.

ودعا لبيد إلى بناء ثقة جديدة وكفاءة من خلال التركيز على مصلحة البلاد والشعب.

من جانبه، أصدر مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بيانًا ردًا على هذه الاتهامات، أكد فيه أن الاجتماعات المنتظمة بين رئيس الوزراء وقادة الجهاز الأمني هي جزء من تقييم استعداد الجيش لأداء مهامه.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لجهود الجيش وتماسكه، مشددًا على أهمية ترك الخلافات السياسية خارج نطاق الجيش الإسرائيلي.