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مقتل 4 أشخاص في هجوم على مرقد في شيراز بإيران

الأحد 13 أغسطس 2023 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 4 أشخاص في هجوم على مرقد في شيراز بإيران



طهران/سما/

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا في هجوم على مرقد شيعي في شيراز اليوم الأحد، مضيفة أن “إرهابيين” مسلحين دخلا محيط الضريح.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مساء يوم الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" إن مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي البلاد، تعرض مساء الأحد إلى هجوم إرهابي أصيب خلاله 4 أشخاص.

وأضافت الوكالة الرسمية نقلا عن مسؤولين في المرقد، أن 4 أشخاص، اثنين من خدمة المرقد وزائرين اثنين، أصيبوا في إطلاق النار.

وذكرت الوكالة أن حالة المصابين حرجة للغاية، وهناك أنباء عن وفاة الخادمين.

من جهتها قالت وسائل إعلام محلية إن شخصا على الأقل لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرقد الديني، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين.

هذا، وأكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر لاذ بالفرار.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة أحد منفذي الهجوم، حيث ذكرت وكالة "نور نيوز" أن المسلحين يحملان جنسية أجنبية.

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وفي 26 أكتوبر 2022 استهدف هجوم إرهابي نفذه "داعش" مرقد شاه جراغ وأسفر عن مقتل 13 شخصا واصابة 30 آخرين من خدام وزوار المرقد، كما أصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ثم لقي حتفه داخل المستشفى.

#ايران

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