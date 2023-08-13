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قوات القمع تقتحم قسم 26 في سجن "النقب"

الأحد 13 أغسطس 2023 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسم 26 في سجن "النقب"



النقب/سما/

قتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم 26 في سجن "النقب"، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخله، بعد أن نقلت جميع الأسرى القابعين فيه، البالغ عددهم نحو 60 أسيرا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنه جرى نقل الأسرى إلى عدة أقسام داخل السجن نفسه، فيما أغلقت قوات القمع الأقسام لثلاث ساعات، لافتا إلى أن حالة من التوتر تسود السّجن.

يُشار إلى أنّ سجن "النقب" من أكبر السّجون التي يقبع فيها الأسرى، حيث يبلغ عددهم فيه نحو 1400 أسير، ومؤخرا شهد عمليات تفتيش واسعة طالت عدة أقسام.

يذكر أنّ عمليات الاقتحام تُعتبر إحدى أبرز السّياسات الثّابتة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بهدف ضرب أي حالة من "الاستقرار" وفرض مزيد من السّيطرة والرقابة عليهم، ويمتد ذلك للمساس بالبنية التّنظيمية التي تعتبر الأساس في إدارة الحياة الاعتقالية للأسرى.

ومنذ أواخر العام المنصرم وبداية العام الجاري، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحامات في عدة سجون، نكّلت خلالها قوات القمع بالأسرى، وعزلت قيادات، وخربت ودمرت مقتنياتهم، كما استولت على العديد من كتاباتهم.

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#النقب

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