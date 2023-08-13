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الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا محملة بمواد مخدرة

الأحد 13 أغسطس 2023 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا محملة بمواد مخدرة



عمان/سما/

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، "إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة".


وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".


وأضاف المصدر أنه "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

#الجيش الاردني #سوريا #مخدرات

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