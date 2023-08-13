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مستوطنون يعتدون على مدرسة شرق رام الله

الأحد 13 أغسطس 2023 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مدرسة شرق رام الله



رام الله/سما/

 اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحطموا نوافذها.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتحطيم نوافذها وتخريب محتوياتها.

و‏تقع المدرسة في تجمع بدوي بأراضي قرى كفر مالك، وخربة أبو فلاح، والمغير شرق رام الله، وشيدت عام 2020، ضمن مدارس التحدي التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارة التربية والتعليم.

وفي أكتوبر/تشرين أول عام 2020 صدر قرار من الاحتلال بهدم المدرسة، بحجة أنها تقع في منطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، ويحظر فيها البناء لأي سبب كان حتى لو كانت مدرسة.

يشار إلى أن مدرسة "رأس التين" من ضمن مدارس التحدي التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة التربية والتعليم، والتي بلغت لغاية الآن 18 مدرسة في مناطق "ج" بالضفة الغربية، التي يمنع الاحتلال البناء فيها، فيما يحاول المواطنون البقاء في أرضهم لمواجهة سياسة الاحتلال.

وكان مستوطنون قد اقتحموا، في وقت سابق اليوم، مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وحطموا نوافذها وخربوا محتوياتها أيضا.

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#الاستيطان #رام الله

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