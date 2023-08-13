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دير الأسد: مصرع شاب ورجل إنقاذ خلال محاولة تخليص عالق في بئر

الأحد 13 أغسطس 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دير الأسد: مصرع شاب ورجل إنقاذ خلال محاولة تخليص عالق في بئر



الجليل/سما/

سقط شاب في العشرينات من عمره، وهو من الضفة الغربية، بالإضافة إلى عنصرَي إنقاذ داخل بئر بعمق 8 أمتار ببلدة دير الأسد في منطقة الشاغور، اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرع الشاب، بالإضافة إلى مصرع أحد عنصري الإنقاذ، فيما أُصيب عنصر الإنقاذ الآخر بجراح حرجة.

 

وعلم أن عنصر الانقاذ الذي لقي مصرعه هو الشاب عدنان أسعد من بيت جن بالداخل المحتل.

وجاء في التفاصيل، أن شابا سقط داخل بئر، لأسباب لم تعرف بعد، ما استدعى وصول طواقم معززة من الإنقاذ والإسعاف إلى المكان.


وأفيد بأن رجلين من سلطة الإطفاء والإنقاذ سقطا في البئر وفقدا الوعي أثناء محاولة تخليص الشاب من داخلها.

وقدمت طواقم طبية عمليات الإنعاش لرجلي الإنقاذ والشاب بعد تخليصهم من داخل البئر، إذ جرى نقل اثنين منهم بسيارتي الإسعاف بينما الأخير بواسطة مروحية طبية إلى المستشفى.

وأحيل الثلاثة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، لتُقرّ وفاة رجليّ الإنقاذ هناك لاحقا.


وقال مضمد من المكان إن "الحديث يدور عن نزول فتى وفقدانه الوعي داخل بئر مياه، وفي أعقاب ذلك نزل رجلي إنقاذ وراءه من أجل تخليصه إلا أنهما فقدا الوعي داخل البئر".

وأضاف "بعد تخليص رجلي الإنقاذ جرى تقديم عمليات الإنعاش لهما، ثم نقلا على وجه السرعة إلى المستشفى وهما بحالة حرجة، فيما تتواصل أعمال تخليص الفتى من داخل البئر".


وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر، إن "طواقم من الإطفاء والإنقاذ تعمل على تخليص فتى سقط في بئر بعمق أمتار عديدة".

وأضاف أن "اثنين من طاقم الإطفاء والإنقاذ نزلا البئر وعلى ما يبدو فقدا الوعي داخل البئر لأسباب غير معروفة".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة.

#دير الاسد

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