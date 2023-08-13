التميمي يُطلع النائب العام والمدير العام للهيئة المستقلة على حالة حقوق الإنسان

رام الله/سما/

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد سعيد التميمي، في مكتبه بمنظمة التحرير، بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك.

وأطلع التميمي الخطيب ودويك على جهود منظمة التحرير ممثلة بدائرة حقوق الإنسان في متابعة حالة حقوق الإنسان في فلسطين وتوثيقها، من خلال إنشاء مندوبيات دائمة في المحافظات بالتعاون والشراكة مع مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، والجهود الجارية لافتتاح المكاتب خلال الأيام القليلة القادمة في المحافظات.

وتحدث التميمي عن أهمية متابعة جرائم الاحتلال والمستوطنين التي تتزايد وتتعاظم في المناطق كافة وتوثيقها، وإعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان، لتكون مرجعا موثوقا، بحيث يتم توحيد الأرقام والبيانات التي تصدر بالتعاون مع جميع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين.

كما أطلع التميمي ضيفيه على نتائج وسير حملة (لأجل فلسطين)، والنشاطات والفعاليات العربية والإقليمية والعالمية التي تم تنفيذها منذ إطلاق الحملة، التي تهدف وتركز نشاطاتها على تقليل أعداد الدول الممتنعة عن التصويت، وكذلك التي تصوت ضد القرارات في الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومن أجل اعتماد فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتنفيذا لرؤية سيادة الرئيس التي عبر عنها خلال خطابه في الدورة الـ77 للأمم المتحدة في محددات الاشتباك السياسي مع الاحتلال.

وسلم التميمي الخطيب ودويك تقارير حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادرة عن دائرة حقوق الإنسان، وكذلك نداء فلسطين بلغات متعددة الذي تم نشره للتوقيع عليه من النخب من البرلمانيين والأكاديميين والأحزاب السياسية والصحفيين والنقابيين حول العالم.

وحضر اللقاء مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني منسق عام حملة (لأجل فلسطين) قاسم عواد، ورئيس اللجنة السياسية أيمن الشكعة، ورئيس اللجنة الإعلامية للحملة علي السنتريسي.