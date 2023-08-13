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العمل بغزة وشركات التشغيل تلتقيان لبحث آليات بدء العمل بملف التصاريح

الأحد 13 أغسطس 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة وشركات التشغيل تلتقيان لبحث آليات بدء العمل بملف التصاريح



غزة/سما/

عقدت وزارة العمل اليوم الأحد 13/أغسطس/2023م، لقاءً خاصاً بشركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل بالداخل المحتل، وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر في العام 2019م. 


وحضر اللقاء المنعقد في مقر الوزارة، 15 شركة تنوي إتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل. 


بدوره، قدم أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل، وأ. محمد الحداد المستشار القانوني للوزارة، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال. 


وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل. 


من جانبهم، أكدت الشركات أنها ستعمل على توفير فرص عمل حقيقة للعمال وستلتزم بقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل، كما سيعملون وفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالوزارة لضمان عدم حدوث تجاوزات. 


وكانت وزارة العمل، قالت إنه مع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.


وأشارت إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

#غزة

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