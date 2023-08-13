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الرئيس عباس يصل إلى العلمين للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية

الأحد 13 أغسطس 2023 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل إلى العلمين للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية



القاهرة/سما/

وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، غدا الإثنين.

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.


وقال السفير دياب اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس، مع شقيقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائمَين والمستمَرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويرافق الرئيس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس

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