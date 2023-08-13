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عائلة "جندية" بغزة تُصدر بيانًا حول اعتداء ابنها على شابين وإهانتهما

الأحد 13 أغسطس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة "جندية" بغزة تُصدر بيانًا حول اعتداء ابنها على شابين وإهانتهما



غزة/سما/

أصدرت عائلة جندية في قطاع غزّة، اليوم الأحد، بيانًا للرأي العام عقب ظهور ابنها بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على شابيْن وإهانتهما.

وقالت العائلة في بيانٍ صدر عنها: "نحن في عائلة جندية نعلن لشعبنا البطل عن اعتذارنا وإدانتنا للفعل الذي قام به ابننا طارق سمير جندية، ونؤكّد عدم موافقتنا المطلقة على هذا الفعل بحق جيراننا من أبناء العائلات العريقة في الشجاعية".

وتابعت: "ندين ونشجب هذا الاعتداء من ابننا، ونؤكّد تحملنا المسؤولية الكاملة تجاه هذا الأمر، ونطالب الجهات الحكومية المختصة باتخاذ المقتضى القانوني وتنفيذ الإجراءات القانونية لدى النيابة العسكرية باعتباره فردًا في الأجهزة الأمنية في السلطة، وسنتابع مع العائلات المعتدى عليها وفق الأصول".


وأردفت: "نرفض بشكلٍ مطلق استغلال الحادثة في أتون الخلافات السياسية وربط ابننا بفصيل من الفصائل الفلسطينية من قبل جهات مغرضة ما يهدد السلم الأهلي".

وأضافت: "أبناء شعبنا الأبطال لا يمكن أن نقبل بأي سوء أو إهانة لهم فهم أبطال وقفوا للعدو وأحبطوا كل مخططاته تجاه غزة".

#غزة

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