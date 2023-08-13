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الجامعة العربية ترحب بقرار أستراليا ازاء فلسطين

الأحد 13 أغسطس 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب بقرار أستراليا ازاء فلسطين



اللقاهرة/سما/

 رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، كما ثمنت اعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم الأحد، إن هذه الخطوة المقدرة تنطوي على أهمية كبيرة، كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام اسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي.

كما أعربت الأمانة العامة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، كما ترفض في المقابل أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في إستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الجامعة العربية

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