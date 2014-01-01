واللا العبري: اجتماع طارئ بين نتنياهو وهاليفي

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع "واللا العبري"، اليوم الأحد، أن هناك تطورًا مهمًا في السياق الأمني، حيث اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في اجتماع طارئ.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يتزايد فيه الحديث عن تراجع جاهزية الجيش الإسرائيلي للتصدي لأي تحديات قد تنشأ في المستقبل.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفاقم ظاهرة رفض التطوع لأداء الخدمة الإلزامية في الجيش، وذلك رفضًا لما يعتبرونه انقلابًا قانونيًا.

ويعبر هذا الرفض عن توجه جديد في المجتمع الإسرائيلي، حيث يبدو أن العديد من الشبان يتجنبون أداء الخدمة الإلزامية بسبب تخوفهم من التداعيات القانونية.

الاجتماع الطارئ بين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الظاهرة على قدرة الجيش الإسرائيلي على التصدي لأي أزمات أمنية محتملة.

ويتزايد القلق بشأن تراجع جاهزية الجيش والتأثير السلبي الذي قد يكون له على القوة الدفاعية للدولة.