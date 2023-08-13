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باريس سان جيرمان يعلن عن قرار مفاجئ بشأن مبابي

الأحد 13 أغسطس 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يعلن عن قرار مفاجئ بشأن مبابي



وكالات/سما/

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بشكل مفاجئ، اليوم الأحد، عن عودة نجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق الأول الذي كان مبعدا عنه بسبب أزمة تجديد عقده.

وقال سان جيرمان في بيان نشره على موقعه: "بعد نقاشات بناءة جدا وإيجابية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس ولوريان التي أقيمت أمس السبت، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التدريبية لهذا الصباح (الأحد)".

واستبعد مبابي عن تشكيلة الفريق الباريسي الذي تعادل السبت مع لوريان من دون أهداف، في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

 

ويسعى سان جيرمان جاهدا إلى عدم التفريط في مبابي من دون مقابل حين يصل إلى نهاية عقده الصيف المقبل، ولذلك قرر مواجهة قائد منتخب فرنسا وخيره بين تجديد عقده هذا الصيف أو الرحيل، علما بأن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني.

ويريد سان جيرمان بيع مبابي الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وقال رئيس النادي المملوك من قطر، ناصر الخليفي، في تصريحات الشهر الماضي "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجانا. هذا مستحيل.. إذا أراد مبابي البقاء عليه ان يوقع عقدا جديدا".

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، قدم النادي الباريسي اقتراحا بتجديد عقد مبابي مع بند "بيع مضمون" في نهاية الموسم المقبل، بيد أنه لاقى رفضا.

#باريس سان جيرمان

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