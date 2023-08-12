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امرأة تدخل موسوعة "غينيس" بأطول لحية في العالم

الأحد 13 أغسطس 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة تدخل موسوعة "غينيس" بأطول لحية في العالم



وكالات / سما /

حطمت امرأة أميركية الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول لحية أنثى بمعدل قياسي يبلغ 25.5 سم.

وقالت الموسوعة إن إيرين هونيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، ونمت لحيتها بعد التخلي عن روتين الحلاقة 3 مرات في اليوم.

لم تكن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات حالة هانيكوت الصحية الوحيدة، حيث تم بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية.

وقالت هانيكوت إنها تجنبت المشاعر السلبية بشأن مشاكلها الطبية المنهكة لأنها "حافظت على نظرة إيجابية للحياة" أثناء المحن.

وأضافت أن أقنعة الوجه الواقية التي كانت منتشرة خلال فترة كورونا أعطتها الفرصة لبناء "ثقتها في تنمية اللحية".

وأكملت: "من دواعي السرور أن أحقق رقما قياسيا عالميا لشيء كنت أخجل منه ذات يوم".

متلازمة المبيض متعدد الكيسات هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سنوات الإنجاب، من أعراضه:

العقم، الناتج عموما عن انقطاع الإباضة المزمن.

البشرة الدهنية وظهور حَبُّ الشباب.

بقع داكنة وسماكة في الجلد خاصة في الرقبة والإبطين.

نمو زائد للشعر.

#امرأة #موسوعة غينيس #أطول لحية #اللحية

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