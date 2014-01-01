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أول تعليق من معز مسعود حول شائعات انفصاله عن حلا شيحة

الأحد 13 أغسطس 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من معز مسعود حول شائعات انفصاله عن حلا شيحة



وكالات / سما /

رفض الداعية المصري معز مسعود، التطرق في تصريحاته الأخيرة إلى شائعات انفصاله عن مواطنته الفنانة حلا شيحة.

وأعرب الداعية معز مسعود، في حواره ببرنامج "ضيفي" المعروض بفضائية "الشرق" ويقدمه الإعلامي المصري معتز الدمرداش، عن عدم تفضيله التحدث عن حياته الشخصية.

قال "معز": "لا أتحدث نهائيًا عن حياتي الشخصية، فدوري في المجتمع علمي وفكري، والأبحاث والأسئلة الوجودية، وكيف أرد على ملحد بأن الله موجود".

وأبدى الداعية المصري أنه لا ينزعج من تحدث الجمهور عن حياته الشخصية، معتبرًا هذا أمرًا طبيعيًا، خاصةً أن الأعمال التي قدمها في الفترة الأخيرة لم تلق رواجًا واسعًا، بعدم الاهتمام الإعلامي بها بحسب زعمه.

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلًا واسعًا قبل أشهر، حينما حذفت جميع الصور التي تجمعها بمعز مسعود عبر "إنستغرام"، قبل أن تنشر صورا جديدة تخلت فيها عن الحجاب.

وقال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة الممثلة المصرية، إن ابنته تقيم في كنف زوجها في كندا خلال تلك الفترة وأنه دائم التواصل مع زوجها، الذي يؤكد له أن العلاقة بينه وبين ابنته على خير ما يرام، وستعود حلا إلى القاهرة بعد انتهاء أبنائها من الامتحانات الدراسية.

وكشف "شيحة" أن زوج ابنته معز مسعود، ليس لديه أي مانع في عودة ابنته للتمثيل ولا يعارض في ذلك نهائيًا، وتابع: "في رأيي حلا ممثلة لا تعوض، ولم تصرح نهائيًا بأنها اعتزلت التمثيل، فهي لم تعتزل من الأساس".

واعتزلت حلا شيحة الفن أكثر من مرة وارتدت الحجاب قبل أن تعود وتشارك في بطولة فيلم سينمائي مع تامر حسني قبل أن تعلن اعتزالها مجددًا.

#حلا شيحة #معز مسعود

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