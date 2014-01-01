يعود لجمهوره قريباً.. تعرف على الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وكالات / سما /

أعلن المنتج عصام إمام حقيقة الشائعات المتداولة حول اعتزال شقيقه الفنان عادل إمام مجال الفن بعد غياب استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال عصام إمام في تصريحات صحفية، يوم الجمعة الماضي: "الحمد لله، الزعيم بخير وصحته جيدة، وتلك الأقاويل التي تروّج عن مرضه أو إقامته في المستشفى هي شائعات عارضة، هو بصحة جيدة ومعافى، ومن المقرر أن يعود لجمهوره في الفترة القريبة القادمة".

وأضاف: "بخصوص اعتزاله للفن، هذا غير صحيح تماماً، الزعيم لم يعتزل الفن، وعلى الرغم من غيابه عن الساحة الفنية، إلا أنه ما زال يتلقى العديد من العروض الفنية، وسيعود لجمهوره قريباً. نحن لن نعير اهتماماً لهذه الشائعات وسنتجاهلها".

وأوضح عصام إمام أن سبب غياب الزعيم عن الساحة الفنية لم يكن بسبب اعتزاله، بل كان بسبب عدم توفر فرص جذابة ومناسبة تلائم مكانته وموهبته.