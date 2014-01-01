قريبا.. واتساب يطلق ميزة تمكنك من إضافة أكثر من حساب للتطبيق

وكالات / سما /

يستعد تطبيق واتساب لطرح ميزة "تعدد الحسابات" والتي بدورها تمكن المستخدم من إنشاء أكثر من حساب على نفس التطبيق، وفي الوقت الحالي تتاح الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، وبدوره أعلن الواتساب أن التحديث الجديد يشمل أنظمة Android 2.23.17.8.

ميزة تعدد الحسابات

ووفقا لما ذكر في موقع wabetainfo، فإن ميزة "تعدد الحسابات" تساعد مستخدمي الواتساب في التواصل مع الآخرين بأكثر من حساب دون الحاجة لتغيير حسابه الشخصي على تطبيق الواتساب، فمن خلال استخدام تلك الميزة يمكنك كمستخدم ببساطة الاحتفاظ بمحادثاتك الخاصة ومحادثات العمل والمحادثات الأخرى في مكان واحد، وتتيح الميزة التبديل بين الحسابات دون الحاجة لاستخدام أجهزة مختلفة أو تطبيقات أخرى.

الجدير بالذكر أن ميزة الحسابات المتعددة ستتوفر لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت آخر تحديثات WhatsApp التجريبي لنظام التشغيل Android، ويعتزم الواتساب طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

واجهة جديدة لمجموعات الدردشة

في وقت سابق، أعلنت واتساب عن تدشين واجهة جديدة لمجموعات الدردشة داخل التطبيق، يمكن خلالها أن يبحث المستخدم عن كافة المعلومات التي يحتاجها عن المجموعة، وذلك عقب تثبيت أحدث إصدار لنظام التشغيل iOS 23.16.1.75، وبتدشين تلك الميزة يرجح واتساب أن تساعد تلك الخدمة الجديدة المستخدمين في الوصول بسرعة لتفاصيل مجموعات الدردشة باستخدام أداة إضافية تسهل عملية استكشاف المجموعات الجديدة.

بجانب الميزة السابقة، استحدث الواتساب ميزة جدولة المكالمات الجماعية داخل مجموعات الدردشة والتي تمكن المستفيد من اختيار موضوع المكالمة، إلى جانب تاريخ المكالمة المجدول، وتحديد نوع المكالمة "صوتية – فيديو"، من ثم سيتم إضافة الحدث تلقائيا للمجموعة، وسيتم إرسال الإشعارات لكل فرد داخل المكالمة قبل البدء بـ15 دقيقة.

ميزة التحقق بالبريد الإلكتروني

ووفقا للتحديث الأخير WhatsApp beta لنظام Android 2.23.16.15، فإن واتساب ستطلق ميزة حماية حسابات المستخدمين باستخدام عنوان البريد الإلكتروني، وعبر هذه الميزة سيطلب منك الواتساب عنوان بريدك الإلكتروني لحماية حسابك والتحقق منه، تأتي هذه الميزة لتتوافق مع سياسة الواتساب التي تسعى لتعزيز الجوانب الأمنية في التطبيق لحماية المستخدم من المحاولات العشوائية التي تؤثر على أمنه، فضلا عن حجب الرسائل غير المرغوب فيها.