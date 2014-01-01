الذكاء الاصطناعي يهدد خصوصيتك بسرقة كلمات المرور

وكالات / سما /

أعلن باحثون في مجال التقنية، اكتشاف طريقة قرصنة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقوم بتخمين كلمات المرور بدقة عالية تزيد عن 90%، بواسطة الاستماع إلى ما يكتب على لوحة المفاتيح.

وتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعلم والتعرف على أصوات المفاتيح المختلفة، باستخدام ميكروفون مدمج بالهاتف الذكي يستمع لضغطات المفاتيح على جهاز "ماك بوك برو"؛ ما يتيح للباحثين التعرف على كلمات المرور بدقة عالية جدًّا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الباحثين اختبروا أيضًا دقة نظام الذكاء الاصطناعي أثناء مكالمة Zoom، إذ قاموا بتسجيل ضغطات المفاتيح باستخدام ميكروفون الكمبيوتر المحمول أثناء الاجتماع، واكتشفوا أن نموذج الذكاء الاصطناعي دقيق بنسبة 93% في استنساخ ضغطات المفاتيح.

وأوضح الباحثون أن التقدم على مدى العقد الماضي في عدد الميكروفونات ضمن النطاق الصوتي للوحات المفاتيح، سهّل هذه المهمة، إذ يعمل النموذج من خلال التعرف على الأنماط الفريدة التي يضغط بها المستخدمون على مفاتيح لوحة المفاتيح الخاصة بهم، بما في ذلك الصوت وشدة ووقت كل ضغطة.

وقام الباحثون باستخدام جهاز MacBook Pro لاختبار المفهوم؛ ما ساعد النظام على التعرف على الأنماط أوَّلًا عن طريق الضغط على 36 مفتاحًا فرديًّا 25 مرة في القطعة، فيما استخدموا جهاز iPhone 13 mini، على بعد 17 سم من لوحة المفاتيح، لتسجيل صوت ضغط المفاتيح في الاختبار الأول.

واعتبر العلماء أن هذه التقنية الجديدة التي تستخدم ثلاثي الذكاء الاصطناعي والميكروفونات ومكالمات الفيديو "تمثل تهديدًا أكبر للوحات المفاتيح أكثر من أي وقت مضى".