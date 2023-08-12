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د. أبو هولي: نعمل مع سفارتنا في لبنان لتلبية احتياجات المخيم

دائرة شؤون اللاجئين وسفارة فلسطين في لبنان تنهيان اصلاح شبكات الكهرباء في مخيم عين الحلوة

الأحد 13 أغسطس 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة شؤون اللاجئين وسفارة فلسطين في لبنان تنهيان اصلاح شبكات الكهرباء في مخيم عين الحلوة



بيروت /سما/


بتوجيهات من الرئيس، انهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في لبنان  اليوم (الأحد) اصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت في مخيم عين الحلوة جراء الاحداث التي شهدها المخيم مطلع شهر اب الجاري.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان اعمال صيانة وإصلاح شبكات الكهرباء شملت منطقتي  "البركسات" و"بستان القدس" التي كانت مسرحاً للاشتباكات التي شهدها المخيم .

وأضاف د. أبو هولي، بانه بعد عودة النازحين الى مخيم عين الحلوة، باشرت دائرة شؤون اللاجئين ولجنتها الشعبية بمخيم عين الحلوة بالتنسيق مع سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال امين سرها فتحي أبو العرادات بحصر اولي للأضرار التي لحقت بالمخيم خاصة في قطاع الكهرباء والمياه، حيث كانت الأولوية اعادة اصلاح شبكة  كهرباء منطقتي  " البركسات" و "بستان القدس" التي كانتا مدمرتان بشكل كامل وعانى سكانها من فقدان الكهرباء لمدة تزيد عن أسبوعين.   
  
وأشار الى ان هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس بإعادة الحياة للمناطق التي تعرضت للضرر في مخيم عين الحلوة مؤكداً بان دائرة شؤون اللاجئين وسفارة دولة فلسطين تسخر كافة إمكاناتها وكوادرها لتلبية احتياجات المخيم وإعادة الحياة الى ما كانت عليه قبل الاحداث الدامية التي شهدها المخيم،  وتعملان بالتنسيق مع الأطراف المعنية وخاصة الاونروا والمؤسسات الاهلية لحصر الأضرار التي لحقت بالبيوت والبنية التحية للمخيم لاعادة إصلاحها في اسرع وقت ممكن .

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