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مستوطنون يقتحمون مدرسة شرق رام الله ويخربون محتوياتها

الأحد 13 أغسطس 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وخربوا العديد من محتوياتها.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتخريب نوافذها، ومحتوياتها، وممتلكاتها وتحطيمها.

وأضاف أن الأهالي في تجمع وادي السيق يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.

صعدت سلطات الاحتلال في المدة الأخيرة ممارساتها العنصرية ضد تجمع "وادي السيق" البدوي، ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.

#مستوطنون #رام الله

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