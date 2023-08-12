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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 13 أغسطس 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- استمرار عمل الصهيونية داخل إسرائيل خطر وجودي

- يصعب على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين كما تأمل واشنطن

- أربع خطوات تمنع حربًا متعددة الجبهات

- نتنياهو يتجاهل أزمة الجيش ويثير مخاوف تتعلق باعتبارات يوم الحسم

* "يديعوت أحرنوت":

" -يديعوت" تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"

- مسؤول إسرائيلي رفيع يحذر: تضرر كفاءة الجيش باتت تنعكس على القرارات العملياتية

- تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي

- الاحتلال يصدر قرارا بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنود شاركوا في حرب غزة 2014

- وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها

* "معاريف":

- إسرائيل تعارض الصفقة التي ستجري بين الولايات المتحدة وإيران

- تحذيرات من تأثير اتفاق السعودية على إسرائيل في الشرق الأوسط

- اللواء الاحتياط ران غورين يحذر: الجيش الإسرائيلي في مرحلة حرجة

- أول تعليق إسرائيلي على تعيين السعودية سفيراً لها في فلسطين

#الصحف الإسرائيلية

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