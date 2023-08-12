فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- استمرار عمل الصهيونية داخل إسرائيل خطر وجودي
- يصعب على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين كما تأمل واشنطن
- أربع خطوات تمنع حربًا متعددة الجبهات
- نتنياهو يتجاهل أزمة الجيش ويثير مخاوف تتعلق باعتبارات يوم الحسم
* "يديعوت أحرنوت":
" -يديعوت" تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"
- مسؤول إسرائيلي رفيع يحذر: تضرر كفاءة الجيش باتت تنعكس على القرارات العملياتية
- تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي
- الاحتلال يصدر قرارا بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنود شاركوا في حرب غزة 2014
- وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها
* "معاريف":
- إسرائيل تعارض الصفقة التي ستجري بين الولايات المتحدة وإيران
- تحذيرات من تأثير اتفاق السعودية على إسرائيل في الشرق الأوسط
- اللواء الاحتياط ران غورين يحذر: الجيش الإسرائيلي في مرحلة حرجة
- أول تعليق إسرائيلي على تعيين السعودية سفيراً لها في فلسطين