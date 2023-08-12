شباب رفح يخسر التعاقد مع صفقة جديدة

غزة / سما /

لم يتمكن نادي شباب رفح من تسجيل صفقة جديدة على قيوده قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024

وأعلن نادي الامجاد السعودي تعاقده رسمياً مع نادر موسي لاعب الأندية المصرية، النجوم وطلائع الجيش والقناة السابق لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر في حضور وكلاء الاعب، محمد الشرقاوي واشرف جمال.

وكان شباب رفح قد أعلن التعاقد مع نادر موسى وحصل على توقيعه في جمهورية مصر العربية تمهيداً لتسجيله على قيوده في سجلات اتحاد كرة القدم.

وفي تصريح مقتضب قال شباب رفح إنه أتم اتفاقه وتعاقده اللاعب نادر موسى لكن ضيق الوقت لم يكن كافياً لاستصدار الأوراق التي تسمح له باللعب في غزة، وعليه تعذر إتمام الإجراءات والتوافق مع اللاعب على خوض تجربة أخرى مع نادٍ آخر حتى لا تضيع فرصته بالمشاركة، هذا الموسم.

واشترط اتحاد كرة القدم على شباب رفح إثبات الأصول الفلسطينية للاعب نادر موسى من أجل تسجيله تطبيقاً للوائح التي تمنع التعاقد مع أي لاعب غير فلسطيني بسبب عدم أن الدوري في غزة تحت تصنيف “هواة” وليس محترفين.

وحاول شباب رفح في الأيام الماضية الحصول على أوراق رسمية من الوزارات لإثبات جنسية اللاعب وتسجيل اللاعب في كشوفات اتحاد الكرة، لكن إعلان نادي الأمجاد السعودي عن التعاقد مع اللاعب يدلل على أن شباب رفح لم يستطع توفير هذا الشرط لتسجيل اللاعب والظهور مع شباب رفح في الموسم الحالي.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن الأسبوع الماضي عن أحقية نادي خدمات رفح في تسجيل اللاعب سامي قعدان في الانتقالات الشتوية القادمة، في قدم شباب رفح استئناف ضد قرار اتحاد كرة القدم بسبب امتلاكه أوراق رسمية تثبت صحة توقيعه مع اللاعب قعدان وحقه في تسجيله على كشوفاته.