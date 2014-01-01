انتصاران لـ"الحوانين" والزوايدة في دوري الأولى

غزة / سما /

حقق بيت حانون الأهلي انتصاراً ثميناً على ضيفه خدمات البريج (3/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية "الحوانين"، عبد الله الجدي (36)، ويحيى النجمي (45)، ونصر الله أبو حسنين "بالخطأ في مرمى فريقه" (72)، وبشار حمد (74)، فيما سجل أهداف البريج أحمد الكرنز (50)، ونصر الله أبو حسنين (77)، وإبراهيم وشاح (90).

وبهذا الفوز حصد "الحوانين" أول 3 نقاط في الدوري.

شباب الزوايدة (2) _ خدمات جباليا (0)

وتفوق شباب الزوايدة على منافسه خدمات جباليا (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وسجل أهداف الزوايدة، محمد أبو موسى (70)، ومحمد الهمص (91).

وحصد الزوايدة أول 3 نقاط، ويبقى خدمات جباليا بلا رصيد من النقاط.