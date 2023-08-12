  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسالة قوية من نيمار بعد استبعاده من قائمة باريس

الأحد 13 أغسطس 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة قوية من نيمار بعد استبعاده من قائمة باريس



وكالات / سما /

أظهر البرازيلي نيمار، ردة فعله الأولى على استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان الرسمية لمباراة لوريان ضمن إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الفرنسي.

وقرر باريس سان جيرمان التخلص من نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقامت إدارة النادي بإبلاغ اللاعب بهذا القرار قبل بضعة أيام، وطلبت منحه البحث عن نادٍ جديد، وهو بدوره يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة.

وأعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق الرسمية لأول مباراة في الموسم، والتي شهدت غياب كل من نيمار وكيليان مبابي، بهدف الضغط على كلاهما للرحيل هذا الصيف.

ردة فعل نيمار على استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان

ونشر نيمار رسالة عبر خاصية “الاستوري” في حسابه الرسمي على إنستجرام، والتي تضمنت صورة له وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، وكتب عليها “لكن لا تقلق بشأن أي شيء”.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، هذه الجملة عبارة عن اسم أغنية شهيرة للمغني بوب مارلي، واستخدمها المهاجم البرازيلي ليوضح أنه يعيش في وضع صعب لكنه لن يستسلم أبداً.

#نيمار #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

تحريض إسرائيلي ضد الرئيس عباس.. "لهذا السبب أقال المحافظين"

دحلان في قراءة نقدية: ولا يجرِّمنكم شنآنُ قومٍ ألَّا تعدلوا!! د. أحمد يوسف

سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها وسط قطاع غزة

الاحتلال يصدر قرارا بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنود شاركوا في حرب غزة 2014

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته السابقة في بث مباشر على "إنستغرام"

واشنطن بوست: "إسرائيل" تعتمد على طفرة هائلة من الطاقة

حزب الله يتوعد "إسرائيل" بـ"تحويل كل مواقعها إلى مقابر في الحرب القادمة"

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي : الجيش يرتكب جرائم حرب بالضفة مثل ألمانيا النازية

قمة

مسؤول فلسطيني يوضح تفاصيل القمة العربية

الصحة: لم يثبت تسجيل حالات مؤكدة مخبريًا بالمتحور الجديد من كورونا

وزير الخارجية الإسرائيلي : لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها

photo_2023-08-12_19-11-09

هآرتس: هذا ما سيناقشه القادة في القمة الثلاثية بمدينة العلمين غداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية