رسالة قوية من نيمار بعد استبعاده من قائمة باريس

وكالات / سما /

أظهر البرازيلي نيمار، ردة فعله الأولى على استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان الرسمية لمباراة لوريان ضمن إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الفرنسي.

وقرر باريس سان جيرمان التخلص من نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقامت إدارة النادي بإبلاغ اللاعب بهذا القرار قبل بضعة أيام، وطلبت منحه البحث عن نادٍ جديد، وهو بدوره يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة.

وأعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق الرسمية لأول مباراة في الموسم، والتي شهدت غياب كل من نيمار وكيليان مبابي، بهدف الضغط على كلاهما للرحيل هذا الصيف.

ردة فعل نيمار على استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان

ونشر نيمار رسالة عبر خاصية “الاستوري” في حسابه الرسمي على إنستجرام، والتي تضمنت صورة له وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، وكتب عليها “لكن لا تقلق بشأن أي شيء”.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، هذه الجملة عبارة عن اسم أغنية شهيرة للمغني بوب مارلي، واستخدمها المهاجم البرازيلي ليوضح أنه يعيش في وضع صعب لكنه لن يستسلم أبداً.