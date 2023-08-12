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تشافي يعلق مجدداً على رحيل ديمبلي عن برشلونة

الأحد 13 أغسطس 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يعلق مجدداً على رحيل ديمبلي عن برشلونة



وكالات / سما /

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن خيبة أمل مرة أخرى من رحيل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي وقّع اليوم رسمياً مع باريس سان جيرمان، بصفقة بلغت 50 مليون يورو.

وصدم عثمان ديمبلي الجميع في برشلونة بعد أن قرر مغادرة النادي قبل أسبوعين، وذلك بعد أن استغل النادي الباريسي الشرط الجزائي المنخفض في عقد اللاعب للحصول على خدماته.

وكان تشافي هيرنانديز قد أكد شعوره بالإحباط من رحيل ديمبلي، وعاد اليوم في المؤتمر الصحفي ليؤكد ذلك مرة أخرى، لكن في الوقت ذاته، أشار إلى ضرورة طوي هذه الصفحة والتطلع إلى المستقبل.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “لقد كان ولداً طيباً، لقد ساعدنا وأعطيناه المودة والأهمية. لقد كانت خيبة أمل كبيرة أنه قرر الرحيل”.

وأضاف “كان الأمر مخيباً للآمال، لكنه اختار مشروعاً آخر، أتمنى له التوفيق. هذه الأمر تستمر بالحدوث، وليس من الضروري الحديث عن ديمبلي بعد الآن”.

#تشافي هيرنانديز #عثمان ديمبلي #برشلونة #باريس سان جيرمان

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