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فيديو.. ريال مدريد يستهل موسمه بالفوز على بلباو

الأحد 13 أغسطس 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يستهل موسمه بالفوز على بلباو



وكالات / سما /

استهل فريق ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بتحقيق فوزاً هاماً على حساب أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد، مساء أمس السبت، في ملعب سان ماميس الجديد.

وصيف الموسم الماضي من الليجا بدأ الموسم الجديد باللعب ضد الفريق الباسكي خارج القواعد، ونجح رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مهمتهم وحصدوا النقاط الثلاث بفضل الهدفين المسجلين في الشوط الأول.

تمكن البرازيلي رودريجو من تسجيل أول أهداف الريال هذا الموسم، من تسديدة داخل منطقة الجزاء، لم يستطع أوناي سيمون، حارس مرمى الفريق المحلي، منعها من معانقة الشباك عند الدقيقة 28.

ولم تمر سوى ثمانية دقائق حتى ضاعف الريال من تقدمه، بهدف حمل بصمة الوافد الجديد، الإنجليزي جود بيلينجهام، بصناعة من النمساوي ديفيد ألابا، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، كرر الريال محاولاته على مرمى الفريق الباسكي، في حين حاول بلباو الوصول لشباك الأوكراني أندري لونين، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، ليطلق الحكم صافرته معلناً فوز اللوس بلانكوس بهدفين دون مقابل.

وبذلك يحصد الريال أول ثلاث نقاط في الموسم ويحل في المركز الأول، بشكل مؤقت، رفقة رايو فاييكانو بفارق الأهداف فقط عن فالنسيا الذي انتصر أمس على إشبيلية بهدفين لهدف.

#سان ماميس #ريال مدريد #اتلتيك بلباو #الدوري الاسباني

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