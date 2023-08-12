فيديو.. آرسنال يستهل مشواره في البريميرليج بانتصار مستحق على نوتينجهام

وكالات / سما /

استهل آرسنال، مشواره في الدوري الإنجليزي، بانتصار مستحق على ضيفه نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن إطار الجولة الافتتاحية.

وأثبت آرسنال مبكراً أنه قادم للمنافسة بقوة على لقب البريميرليج كما فعل في الموسم الماضي، رغم أن النتيجة ليست عريضة، ولا تعكس بتاتاً ما حدث خلال اللقاء، لأن فريق المدرب ميكيل أرتيتيا كان مسيطراً في معظم الوقت، وخلق عدد كبير من الفرص السانحة للتسجيل.

وأجرى المدرب ميكيل أرتيتيا بعض التغييرات الفنية والتكتيكية على تشكيلته المعتادة في الموسم الماضي، بهدف إشراك الوافدين الجديدين كاي هافيرتز وديكلان رايس اللذان قدما أداء جيد نسبياً.

وفرض فريق الجانرز سيطرته على الملعب منذ البداية، وحاصر نوتينجهام فورست في مناطقه الدفاعية، وبحلول الدقيقة 26، أحرز المهاجم الشاب إيدي نيكيتاه الهدف الأول، مستغلاً التمريرة العبقرية من زميله جابرييل مارتينيلي.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لآرسنال بعد 7 دقائق فقط، عبر تسديدة مقوسة من حافظة منطقة الجزاء، ليضمن النقاط الثلاث لفريقه مبكراً.

وتراجعت شراسة آرسنال الهجومية قليلاً في الشوط الثاني، الأمر الذي سمح لنوتينجهام فورست بالخروج من مناطقه، وتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 82، حمل توقيع تايو أونيي.