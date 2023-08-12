فيديو.. لايبزيج يُكبد بايرن ميونخ هزيمةً ثقيلة ويُتوج بالسوبر الألماني

وكالات / سما /

تمكن فريق آر بي لايبزيج من التتويج بلقب كأس السوبر الألماني بعد فوزٍ كبير بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز أرينا قد بدأ لصالح لايبزيج في الدقيقة 3 عن طريق النجم الأول للمُباراة داني أولمو.

وجاء الهدف بعد تسديدة من النجم الإسباني لكرة داخل منطقة الجزاء مُستغلاً ارتباكً دفاعياً للبافاريين.

وعاد أولمو ليُسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 من اللقاء، وذلك بعد تمريرة من زميله تيمو فيرنر استقبلها النجم الإسباني بمراوغة تحمل بصمة زيدان قبل أن يُسكن الكرة الشباك بمهارةٍ فائقة.

وأكمل النجم الإسباني ثلاثيته الشخصية “الهاتريك” بهدفٍ ثالث زاد من غلة لايبزيج في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0.

وشهد اللقاء المُشاركة الأولى للنجم الإنجليزي هاري كين بقميص بايرن ميونخ وذلك في الدقيقة 64، ولكن دقائق مُشاركته لم تحمل أي جديد.

يُذكر أن بايرن ميونخ شارك في مُباراة السوبر بصفته بطلاً للدوري الألماني خلال الموسم الماضي، فيما شارك لايبزيج بصفته فائزاً بلقب كأس ألمانيا على حساب آينتراخت فرانكفورت.