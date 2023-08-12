رام الله / سما /

بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين في لبنان، اليوم الأحد، إصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت في مخيم عين الحلوة، جراء الأحداث التي شهدها المخيم، مطلع شهر آب الجاري.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن أعمال صيانة شبكات الكهرباء وإصلاحها شملت منطقتي "البركسات"، و"بستان القدس" اللتين كانتا مسرحا للاشتباكات التي شهدها المخيم.

وأضاف، أنه بعد عودة النازحين إلى مخيم عين الحلوة، باشرت دائرة شؤون اللاجئين ولجنتها الشعبية بمخيم عين الحلوة بالتنسيق مع السفير أشرف دبور، وفصائل منظمة التحرير، من خلال أمين سرها فتحي أبو العرادات بحصر أولي للأضرار التي لحقت بالمخيم خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، إذ كانت الأولوية إعادة إصلاح شبكة الكهرباء في المنطقتين اللتين كانتا مدمرتين بشكل كامل، وعانى سكانهما من فقدان الكهرباء لمدة تزيد على أسبوعين.

وأشار إلى أن هناك تعليمات من الرئيس بإعادة الحياة إلى المناطق التي تعرضت للضرر في المخيم، مؤكدا أنه تم تسخير الإمكانات والكوادر كافة لتلبية احتياجاتها، وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الدامية التي شهدتها.

وأوضح أن التنسيق جارٍ مع الأطراف المعنية، وخاصة "الأونروا"، والمؤسسات الأهلية لحصر الأضرار التي لحقت بالبيوت والبنية التحية للمخيم، لإعادة إصلاحها في أسرع وقت ممكن.