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مسؤول فلسطيني يوضح تفاصيل القمة العربية

الأحد 13 أغسطس 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني يوضح تفاصيل القمة العربية



رام الله / سما /

 يصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الاثنين.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

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