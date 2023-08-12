رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على خبر تعيين المملكة العربية السعودية نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الخالدي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة للسعودية لدى فلسطين وقنصلا عاماللمملكة في القدس عاصمة دولة فلسطين

- الرئيس يصل مصر اليوم للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

- 200 مؤسسة ونقابة أميركية تنضم لتحالف "مجتمع خال من الأبرتهايد"

- إصابة طفل وشاب خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

- نصر الله: اجتماع للأطر الفتحاوية الأسبوع المقبل لبحث توسيع المقاومة الشعبية

- ملحم: 170 مليون شيقل قيمة الدعم الحكومي المتوقع لتعرفة الكهرباء خلال العام الجاري

- "الاقتصاد" تؤكد وفرة احتياجات الطلبة المدرسية بأسعار منافسة

- "هيئة الأسرى" تطالب بلجنة حقوقية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري

- تجدد المظاهرات ضد اضعاف القضاء وقادة الاحتجاجات يلوحون بـ"شلل واضراب عام"

- مسيرة سيارات إلى الناصرة إسنادا لحرية الأسير المريض دقة

* "الأيام":

- السعودية تعين سفيرا غير مقيم لها لدى فلسطين وقنصلا عاما في القدس

- اليوم: قمة فلسطينية مصرية أردنيــة فـي العلمـين الجـديـدة

- الاحتلال يعتزم هـدم منزل أحـد منفذي عملية مستوطنة "عيلي"

- إصابتان خلال التصدي لاقتحام كفر قدوم ومستوطنون يعـتـدون على أراضـي بـوريـن

- 200 مؤسسة ونقابة أميركية تنضم لتحالف "مجتمع خال من الأبرتهايد"

- اعتداء جديد على المصحف أمام سفارتي تركيا والعراق بالدنمارك

- إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد إضعاف القضاء وقادة الاحتجاجات يلوحون بـ"شلل وإضراب عام"

- روسيا: اسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

* "القدس":

- خادم الحرمين الشريفين يعين السديري سفيرا لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما في القدس

- إصابة شابين واعتقالات واقتحام برقة

- اعتداء جديد على المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق بالدنمارك

- قمة ثلاثية مصرية أردينة فلسطينية اليوم

- تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- السلطات المحلية العربية في الداخل تقرر عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة

- مكتب نتنياهو ينتقد تفاهمات واشنطن وطهران

- السودان: اشتباكات عنيفة جنوبي الخرطوم

- موسكو تتصدى لهجوم أوكراني فوق جسر القرم