الفيروس يعود إلى الواجهة.. الصحة الفلسطينية: سجلنا نحو 100 إصابة بمتحور جديد من كورونا

رام الله / سما /

يعود فيروس كورونا إلى الواجهة في أوج فصل الصيف مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في فرنسا ودول أوروبية أخرى ومناطق آسيوية، ويتحدث علماء عن متحور أطلق عليه اسم "إيريس" تسبب في تزايد الإصابات.

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن الوزارة سجلت مؤخرا نحو 100 إصابة بمتحور جديد من كورونا، غالبيتها العظمى شخصت لدة حالات وافدة من خارج البلاد.

ويعود فيروس كورونا إلى الواجهة في أوج فصل الصيف مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في فرنسا ودول أوروبية أخرى ومناطق آسيوية، ويتحدث علماء عن متحور أطلق عليه اسم "إيريس" تسبب في تزايد الإصابات.