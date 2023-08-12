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وزير الخارجية الإسرائيلي : لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها

الأحد 13 أغسطس 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي : لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، صباح الأحد، إن حكومته لن تسمح للسعودية بفتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.

وأضاف كوهين في تصريحات لإذاعة 103 العبرية، "لم ينسقوا معنا، ولذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".

وكان كوهين يرد على سؤال بشأن إعلان السعودية تعيين سفير لها لدى فلسطين وليكون قنصلا عامًا في القدس، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقال كوهين: "يريد السعوديون إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، لكن نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات، هذا لا يتفق مع رؤيتنا .. القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في محادثات التطبيع، والليكود بقيادة نتنياهو توصل لاتفاقيات سلام سابقة، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقًا أمام السلام، ونحن الآن أمام فرصة التوصل لاتفاق تاريخي قبل الانتخابات الأميركية.

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