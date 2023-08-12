مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب جنين

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وجنود الاحتلال بالقرب من مدينة جنين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان خلال اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اليامون وأطلقت الرصاص صوب منازل الفلسطينيين ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة اليامون بعدما تصدى لها المسلحون.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد سعدي القواسمة من مدينة الخليل.، والشاب جمال عماد ذياب من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، أثناء مروره عن حاجز صرة غرب نابلس، كما طالت الاعتقالات الشاب حسني عوض من مخيم عسكر الجديد، أثناء مروره على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد عوض أبو عبيد أثناء مروره على حاجز "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد قضاء جنين، واحتجزت ثلاثة شبان.

واحتجزت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رمانة غرب جنين، وعمار زياد جبارين، وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نادر عويضات عقب اقتحام منزله في مخيم العروب، علما أن الأسير عويضات أفرج عنه الاحتلال قبل نحو خمسة شهور بعد عام من الاعتقال الإداري، على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت قوات بلدة برقة قضاء رام الله.

وبحسب شهود عيان، فإن عدة آليات عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال للبلدة مع دعوات للمستوطنين بالخروج بمسيرة استفزازية في أراضي البلدة، حيث تجمع الأهالي على أطراف البلدة للتصدي لأي هجوم محتمل للمستوطنين.

ونفذ فلسطينيون 9 أعمال مقاومة في والضفة الغربية، خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة مستوطنين اثنين بالحجارة.

وشملت عمليات المقاومة بحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية إلقاء زجاجات حارقـة وإحراق موقع عسكري، وتصد للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين، وخمس مواجهات تخللها إلقاء حجارة في عدة مناطق بالضفة.