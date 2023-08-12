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إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال واعتقال آخر في جنين

الأحد 13 أغسطس 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أُصيب شاب، اليوم الأحد، بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون غرب جنين، واعتقل آخر في بلدة عرابة جنوبا.

 وأفادت مصادر أمنية ، بأن شابا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال عقب اقتحام اليامون، ومداهمة عدد من المنازل، وتفتيشها، عرف من أصحابها: جبريل علي بقلة، وأحمد ناجح، ورائد أبو الحسن.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ساهر ملحم، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة كفر راعي، وفتشته.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرحيم أبو عابد في بلدة يعبد، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

#جنين #الاحتلال #اليامون

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